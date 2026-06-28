cantina-maurizio-costa-avvia-intesa-con-maison-del-caviale-volzhenka

Milano, 28 giu. (askanews) – Cantina Maurizio Costa avvia una collaborazione con Volzhenka, maison parigina del caviale, e usa questa intesa per rafforzare un posizionamento “costruito su selezione del prodotto, cura artigianale e presidio dell’alta gamma”. L’obiettivo dichiarato è dunque quello di mettere in relazione due realtà diverse per storia e cultura produttiva ma accomunate da una stessa idea di qualità.

Da una parte c’è la Cantina di Modigliana, “boutique winery” che lavora tra vigneti d’altura, boschi e crinali appenninici. Dall’altra Volzhenka, marchio familiare arrivato alla terza generazione, che produce caviale in allevamenti europei selezionati. La partnership nasce da questa convergenza: tempo, selezione, rigore nella lavorazione e attenzione al posizionamento diventano il terreno comune su cui si costruisce il dialogo tra i due marchi.

Per Cantina Maurizio Costa, la collaborazione si inserisce in un percorso di crescita che guarda ai mercati nazionali e internazionali “attraverso alleanze coerenti con un’identità di fascia alta”. Per Volzhenka, l’intesa rappresenta l’incontro con una realtà italiana che interpreta il vino a partire da una forte impronta territoriale e da una lettura contemporanea del prodotto premium.

La partnership contribuisce così ad allargare il linguaggio della Cantina, che prova a costruire attorno al vino un contesto di esperienza più ampio e riconoscibile. In questa prospettiva, il caviale non viene presentato come un semplice complemento, ma come parte di un universo di gusto rivolto a un pubblico attento, curioso e internazionale. Volzhenka segue il caviale in tutte le fasi della produzione e lavora con allevamenti europei selezionati. L’azienda spiega che gli storioni crescono in ambienti naturali protetti, alimentati da acque sorgive e senza uso di antibiotici o ormoni.

L’accordo si colloca in una fase in cui la Cantina continua a definire la propria presenza sul mercato attraverso una gamma ben riconoscibile. Accanto a “Cento Romagna Doc Sangiovese Modigliana”, ottenuto da una selezione delle migliori uve di Sangiovese, tra cui una storica parcella con viti centenarie, figurano “Floss Rubicone Igt Rosso”, Cabernet Franc in purezza, “MoDi Rubicone Igt Rosso”, blend di Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese, e “InOro”, bianco da uve Albana che amplia la gamma aziendale in una direzione coerente con questa ricerca di identità e precisione.