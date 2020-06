Caos al Senato, governo salvo per due voti

AGI – È rottura totale tra opposizioni e governo. Con il centrodestra che per protesta diserta il voto di fiducia posta sul decreto Elezioni a palazzo Madama e maggioranza e esecutivo che si salvano per soli due voti. E al Senato scoppia il caos, con tanto di verifica dei Questori su quanto accaduto nell’emiciclo e l’accusa del centrodestra alla maggioranza di aver fatto votare senatori che non avrebbero potuto. Ma nonostante la verifica, che decreta la regolarità delle votazioni, resta il sospetto delle opposizioni sulla loro validità. E nel ‘mirino’ (anche di una parte della maggioranza) finisce la presidente Elisabetta Casellati per la conduzione dell’Aula.

