caos-fisco:-sito-dell’agenzia-delle-entrate-in-tilt-nel-pieno-delle-dichiarazioni

ROMA – Giornata di disagi per professionisti e contribuenti: il portale dell’Agenzia delle Entrate è risultato inaccessibile per diverse ore, impedendo l’invio delle dichiarazioni e l’utilizzo dei servizi telematici. A denunciare il problema è l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), che parla di un “nuovo blackout digitale” proprio in uno dei momenti più delicati dell’anno fiscale.

“Anche questa volta – scrive l’ANC in una nota – ci troviamo costretti a lavorare in condizioni impossibili. Da stamattina il sito dell’Agenzia è afflitto da gravi malfunzionamenti che bloccano l’intera operatività telematica”. Impossibile trasmettere i modelli fiscali, gestire adempimenti o accedere all’area riservata: un guasto che paralizza l’attività di migliaia di professionisti proprio a ridosso delle scadenze di maggio.

Secondo l’associazione, il problema non è episodico. “Non è accettabile – prosegue la nota – che in un Paese che dichiara di puntare sulla digitalizzazione, le infrastrutture pubbliche risultino sistematicamente inaffidabili. I professionisti subiscono le conseguenze di continui disservizi, senza tutele, nonostante il rispetto dei termini sia sempre richiesto con rigore”.

Il grido d’allarme è accompagnato da un appello rivolto direttamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze: “Chiediamo un intervento urgente per garantire stabilità e affidabilità ai sistemi digitali. Non si può continuare a far ricadere la responsabilità su chi lavora, quando le inefficienze sono di natura strutturale”.

