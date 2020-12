Andrea Bosco, giornalista nonché tifoso della Juventus, è intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione: “La Juventus ha offerto una prestazione orribile contro la Fiorentina e lo dico al netto degli evidenti errori arbitrali. La squadra – prosegue Bosco – è incappata in una giornata storta al pari dell’arbitro La Penna”.

Bosco a gamba tesa

Inoltre, nel corso del suo intervento, Bosco ha aggiunto una sua considerazioni in merito al caos Juventus-Napoli, vicenda che ha visto gli azzurri trionfare nel terzo grado di giudizio. Queste le considerazioni del giornalista: “Credo che la Federazione non abbia agito come doveva, ha lasciato tutto il nelle mani degli avvocati. Anhce la Juventus è stata piuttosto silente, del resto non si è costituita. Il club bianconero ha accettato passivamente il verdetto. La Federazione avrebbe dovuto difendere l’operato dei giudici, sono stupito dal comportamento di Gravina”.

The post Caos Juve-Napoli, Bosco al vetriolo su Gravina: “Doveva difendere la Federazione! La Juventus…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento