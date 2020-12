Caos Juve-Napoli, Nesti rivela: “I dirigenti bianconeri lo sapevano già. Vi spiego una cosa…”

Carlo Nesti, noto giornalista, è intervenuto a Radio Sportiva e ha detto la sua sul tema Juventus-Napoli, partita inizialmente assegnata ai bianconeri ma poi rimessa in discussione dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (che sorride ai partenopei). Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Le parole di Nesti (in foto l’avvocato Grassani)

“Quello che so è che i dirigenti della Juventus sapevano che la partita si sarebbe rigiocata, si aspettavano un esito simile. In ogni caso – prosegue Nesti – l’atteggiamento dei dirigenti juventini non è mai cambiato: hanno sempre mostrato noncuranza in merito a questa vicenda. Penso, onestamente, che questo sia il modo corretto di comportarsi al cospetto di una vicenda simile”.

