Una croce queste nazionali per il Napoli. Aumenta ancora il numero di giocatori azzurri vittima di infortuni. Anche Amir Rrahmani deve uscire anzitempo dal campo. Il difensore partenopeo, infatti, è stato costretto ad uscire dopo 20′ minuti di gioco a causa di un’infortunio. Non sono ancora chiare le dinamiche del fatto, seguono aggiornamenti. L’unica cosa certa è che dopo Osimhen, Ospina e Hjsay (positivo al Covid) Rrahmani è il quarto giocatore del Napoli che torna malmesso dalla pausa per le nazionali.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Caos Nazionali, anche Rahmani si infortunia! E’ il quarto azzurro che torna malconcio: i dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento