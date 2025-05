Caos precompilata, arriverà una proroga. Agenzia entrate: “Malfunzionamenti”

ROMA – Arriverà molto probabilmente una proroga per le scadenze fiscali dopo i pasticci che si sono verificati nella giornata di oggi, venerdì 16 maggio, tra code e tempi di attesa per gli utenti che hanno provato ad accedere alla propria precompilata per verificarla, eventualmente modificarla e poi inviarla. L’Agenzia delle entrate, dopo l’accaduto e dopo le polemiche, in una nota ha riconosciuto i “malfunzionamenti” e spiegato che emetterà un provvedimento di “irregolare funzionamento”, non appena risolti i disservizi, in virtù del quale è poi possibile la proroga dei termini.

AGENZIA DELLE ENTRATE: “MALFUNZIONAMENTI”

Questo il comunicato dell’Agenzia delle entrate: “Sogei S.p.A. – società di Information Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze – incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, anche del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che a partire dalla mattina del 16 maggio 2025 si stanno verificando dei malfunzionamenti all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti in area riservata”, che prevede anche la possibile proroga dei termini. Così l’Agenzia delle Entrate in una nota.

