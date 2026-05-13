giovedì, 14 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCaos Roma-Lazio, Sarri all'attacco: "Se si gioca domenica alle 12 non vado,...
caos-roma-lazio,-sarri-all’attacco:-“se-si-gioca-domenica-alle-12-non-vado,-fossi-il-presidente-non-presenterei-la-squadra”
Caos Roma-Lazio, Sarri all’attacco: “Se si gioca domenica alle 12 non vado, fossi il presidente non presenterei la squadra”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caos Roma-Lazio, Sarri all’attacco: “Se si gioca domenica alle 12 non vado, fossi il presidente non presenterei la squadra”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Maurizio Sarri è deluso per la sconfitta della sua Lazio in finale di Coppa Italia contro l’Inter oggi, mercoledì 13 maggio. Dopo l’analisi della partita persa contro i nerazzurri, il tecnico biancoceleste torna però stizzito sul caos della data del derby di Roma, previsto inizialmente domenica 17 maggio e ancora da definire vista la concomitanza con la finale degli Internazionali: “La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo. A quell’ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega” ha detto il tecnico nel post-partita ai microfoni di Mediaset. 

Sarri ha aggiunto: “Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e giocano alle 12? Questo non è calcio”.  

Previous article
Darderi – Jodar oggi, quarti di finale degli Internazionali – Diretta
Next article
Meloni ‘sfida’ le opposizioni: “Quadro complesso, porte aperte a chi vuole il confronto”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Darderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per… la festa Coppa Italia dell’Inter: cos’è successo

(Adnkronos) - Momenti surreali agli Internazionali di Roma, durante il match dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar. Verso la fine...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision, Sal Da Vinci: “Io ambulante di sentimenti, riporto la melodia su un palco internazionale”

(Adnkronos) - Un'esplosione di italianità, tra fuochi d'artificio e un abito da sposa con il tricolore che squarcia la scena. La prima semifinale dell'Eurovision...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Hantavirus, l’alert Uk e i sanitari nel B&B: così è stato trovato il turista inglese a Milano

(Adnkronos) - E' martedì 12 maggio, l'allerta su un possibile caso di hantavirus scatta "alle 14.14, ora italiana", con un messaggio inviato dall'autorità competente...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nuova ondata di maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 7 regioni

(Adnkronos) - Piogge, temporali, ma anche venti di burrasca e grandine. Ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia oggi, giovedì 14 maggio, e a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.