Caos sulla Roma-Lido: treni soppressi e pendolari furiosi

ROMA – Si prospetta una mattinata di fuoco per i pendolari che da Ostia raggiungono la Capitale per andare al lavoro: il servizio del trenino Roma-Lido è soppresso, avvisano dalle stazioni. Cotral ha previsto dei bus sostitutivi per far arrivare i pendolari al lavoro ma il caos regna sovrano. Le navette dall’unico treno che è partito che, a quanto riportano, è quello delle 5.30, non sono ancora arrivate e il personale in stazione non può dare tempi di ripristino del servizio. Alle 7 il servizio è stato ripristinato solo fino ad Acilia, dove- dicono- sono attive le navette.

“Il problema è grave ed è sulla via aerea e in entrambe le direzioni- comunicano- ma i pendolari sono furiosi: “Ma come facciamo ad andare al lavoro?- dice un utente del servizio- le navette quando arriveranno saranno dei carri bestiame”. Le fa eco una signora che osserva: “Sempre di venerdì i disservizi”.

