caos-treni-in-francia,-attal:-nuovo-piano-trasporti-dopo-gli-attacchi

Riunione d’emergenza dell’operatore ferroviario francese SNCF

Roma, 26 lug. (askanews) – A poche ore dalla cerimonia inaugurale dei Giochi, a Parigi riunione d’emergenza dell’operatore ferroviario francese SNCF dopo gli attacchi alla rete di treni ad alta velocità che stanno causando problemi in Francia e al di fuori, con deviazioni e ritardi di molti Eurostar.Il primo ministro francese uscente Gabriel Attal ha dichiarato che l’azienda presenterà un nuovo piano di trasporto: “La SNCF si impegna a comunicare direttamente con i passeggeri, in modo mirato, le nuove soluzioni e alternative che saranno loro offerte, e tutti sono pronti a farlo”.Un attacco deliberato e mirato, hanno fatto sapere dall’azienda ferroviaria francese. È stata avviata un’inchiesta, ha detto ancora Attal.”Invito tutti alla prudenza. Quello che sappiamo, quello che possiamo vedere, è che questa operazione è stata preparata, coordinata, che sono stati presi di mira punti sensibili, il che dimostra una qualche forma di conoscenza della rete per sapere dove colpire”.Gli attacchi all’alta velocità, con incendi su diverse linee, sono stati sferrati mentre la capitale francese è sottoposta a pesanti misure di sicurezza in vista della cerimonia di apertura dei Giochi, con 300.000 spettatori. Previsti disagi per 800.000 passeggeri.