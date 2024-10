ROMA – “Ci stanno lavorando gli ingegneri perchè non è possibile investire miliardi di euro per migliorare i trasporti se uno alle 3 di notte a Roma pianta il chiodo nel posto sbagliato, rovinando la giornata di lavoro a migliaia di persone. Ho chiesto nome, cognome, indirizzo e codice fiscale di quelli che non hanno fatto il loro lavoro. Quando ci sarà questa conclusione lo saprò e lo saprete. Ho chiesto la verifica delle centraline in tutta Italia”. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico alla Camera sui disagi dei treni avvenuti oggi.

SALVINI: ERRORE DI IMPRESA PRIVATA, CHIODO PIANTATO SU CAVO

“Mi dicono esserci stato stanotte un errore di un’impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo, il tempo di reazione di fronte a questo errore non è stato all’altezza che la seconda potenza industriale d’Europa deve avere. Il privato ne risponderà”, ha spiegato il ministro.

L’articolo Caos treni, Salvini: “Ho chiesto nomi, indirizzi e codici fiscali dei responsabili” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it