Caos vaccini ma Pfizer rassicura, presto a regime

AGI – Piano vaccini nel caos, a causa delle riduzioni di forniture delle dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca. “Slitteranno di circa quattro settimane i tempi previsti per immunizzare gli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione”, lancia l’allarme il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri precisando che “da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate innanzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione”. L’azienda farmaceutica però prova a rassicurare: “Dalla prossima settimana la fornitura del vaccino da parte di Pfizer tornerà a regime”, ribadisce una fonte a Sky Tg24.

