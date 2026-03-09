caparezza-ha-annunciato-nuovi-incontri-coi-fan-tra-musica-e-fumetto

Milano, 9 mar. (askanews) – Prosegue il viaggio da record del disco-fumetto Orbit Orbit (BMG) che, dopo essersi affermato come album in formato fisico più venduto in Italia nel 2025 secondo la classifica FIMI/NIQ, raggiunge oggi la certificazione a disco di platino, traguardo che conferma ancora una volta lo straordinario impatto del progetto sul pubblico che ha espresso una inusuale preferenza per il prodotto fisico, confermando ancora una volta Caparezza come uno degli artisti più originali della scena musicale italiana.

Sulla scia del forte entusiasmo per gli incontri firmacopie dello scorso autunno con file interminabili di fan accorsi da tutta Italia, Caparezza ha annunciato nuovi appuntamenti, alcuni dei quali già sold out, per incontrare il suo pubblico e tornare a condividere momenti all’insegna di musica e fumetto. Gli incontri, prodotti da BMG in collaborazione con Ubik Librerie, si svolgeranno: il 27 marzo all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, il 28 marzo al Cinema Gabbiano di Senigallia, il 30 marzo all’Arena – Spazio Culturale di Modena e il 31 marzo all’Auditorium IIS “E.FERMI” di Catanzaro. Ai quattro appuntamenti si aggiunge quello del 29 marzo al Teatro degli Animosi di Carrara, prodotto da BMG.

Maggiori informazioni su Ubiklibri.it. Le novità non finiscono qui: da domani, martedì 10 marzo, sarà disponibile in libreria e fumetteria la nuova edizione cartonata a colori di Orbit Orbit edito da Sergio Bonelli Editore. Il volume, che ha segnato il debutto di Caparezza come autore di fumetti e che in questa nuova versione si arricchisce di 16 pagine inedite con tutti i testi delle canzoni rafforzando il dialogo tra musica e narrazione, è disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano – Riccardo Torti, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Yi Yang, La Came e Marco Nizzoli. Con la copertina di Matteo De Longis, questa nuova edizione include una prefazione, tutti i testi delle tracce del disco, due postfazioni di Caparezza e un’intervista esclusiva raccolta da Matteo Stefanelli. Inoltre, in occasione del Record Store Day -la festa dei negozi di dischi indipendenti prevista per il prossimo 18 aprile- verrà pubblicata la versione strumentale di Orbit Orbit: un doppio vinile a tiratura limitata e numerata (2000 copie) acquistabile in tutti i negozi che aderiscono al Record Store Day.

Caparezza tornerà live nel 2026 con oltre 20 date che lo vedono sui palchi dei principali festival italiani da giugno a settembre. Il tour, che ha già collezionato i primi sold out ed è prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, si apre il 26 giugno 2026 al Rock in Roma e attraversa altre 20 città italiane fino ad approdare alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026.