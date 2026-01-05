lunedì, 5 Gennaio , 26

Capello: "Arbitri mafia, al Var ci vogliono ex giocatori". E su Calciopoli...
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Fabio Capello all’attacco del sistema arbitrale. In un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, l’ex allenatore (tra le altre) di Milan, Juve, Roma e Real Madrid ha parlato in maniera durissima del sistema arbitrale: “Il Var? Una casta chiusa. Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono contare sugli ex giocatori per il Var, gente che conosce i movimenti del calcio, il gesto che fa un giocatore per fermarsi o aiutarsi. Spesso prendono decisioni non corrette perché non hanno giocato. Un giocatore viene toccato in faccia, si butta e fischiano. Ma perché fischi? Mi fa impazzire questa cosa”. 

L’ex tecnico del Real Madrid commenta anche il caso Negreira, relativamente all’indagine sui pagamenti del Barcellona all’ex numero due del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnolo (ancora in corso): “Che vuoi che ti dica? Hanno provato a fermarci ma non ci sono riusciti. Abbiamo vinto contro tutti! Se pensi che vincere abbia sempre valore, dopo questo ne ha ancora di più”. Inevitabile un riferimento alla vicenda Calciopoli: “La Juventus non ha pagato (il riferimento è agli arbitri) eppure la squadra è stata mandata in Serie B. In Spagna con questa storia di Negreira non è successo nulla. In Italia agiamo”. 

