Capello: “Sono innamorato di Zaniolo. Può ambire al Pallone d’Oro. Kakà? C’è una differenza con Nicolò”

Un endorsement vero e proprio quello di Fabio Capello. L’ex allenatore di Roma, Juventus, Milan e Real Madrid ha elogiato in diretta su Sky Sport Nicolò Zaniolo, autore di una grande prestazione contro i bianconeri. A chi gli ha parlato di un paragone con Kakà, Capello ha risposto: “Kakà non aveva la forza che ha Zaniolo, era più tecnico ma si esprimeva meglio sulla trequarti. Il giovane della Roma ha potenza, forza fisica e qualità straordinarie. Ha un potenziale non da Scarpa d’Oro, ma da… continua a leggere sul sito di riferimento