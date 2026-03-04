Capitale del mare 2026: the winner is…Ravenna. Il sindaco Barattoni: “Una grande opportunità”

di Emanuele Nuccitelli e Angela Sannai

RAVENNA – È Ravenna la capitale del mare 2026: il suo dossier ha superato quelli delle 54 città marittime concorrenti. La proclamazione è avvenuta questa mattina nella Sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri a Roma. “La proposta progettuale del Comune di Ravenna si è distinta per la coerenza agli obiettivi del bando, per il programma di dettaglio che valorizza la candidatura, nonché per lo strumento di governance e gli indicatori di performance definiti, che rendono i risultati attesi estremamente credibili e gli indicatori economici compatibili con il successo del progetto nell’arco dell’anno di riferimento.Per questi motivi, in conformità alle finalità del bando ministeriale e ai relativi chiarimenti interpretativi, esaminate tutte le proposte pervenute, la Giuria, all’unanimità, ha designato la città di Ravenna quale Capitale del Mare 2026”. È quanto si legge nelle motivazioni della giuria che oggi ha proclamato Ravenna Capitale del Mare 2026. Al comune vincitore sarà riconosciuto un finanziamento di un milione di euro per realizzare il programma di attività presentato nella candidatura.

IL MINISTRO MUSUMECI: “CONGRATULAZIONI A RAVENNA MA A VINCERE È L’ITALIA”

“Questa iniziativa è nata per rendere competitivo il valore di una comunità nel suo rapporto con il mare- ha ricordato il ministro Nello Musumeci- il governo ha posto al centro del suo programma la valorizzazione del mare, questo significa avviare una interlocuzione seria, concreta, diretta con le comunità che vivono il mare”.”Abbiamo 8 mila km di coste lungo le quali ci sono città di mare e città con il mare, credo sia necessario superare questo divario attraverso un approccio diverso alla cultura del mare, del mare non possiamo occuparci solo da maggio a settembre. L’Italia, per la maggioranza degli italiani, è ancora una nazione terragna, nonostante gli 8 mila km di costa, con il mare dobbiamo avere un rapporto nuovo e diverso, il mare chiede poco, dona tanto e offre opportunità di lavoro, di crescita, di sviluppo. La capitale del mare, complimenti e congratulazioni a Ravenna, è una gara che può stimolare progetti, creatività, sfide e credo che alla fine a vincere sia l’Italia”, conclude Musumeci.

DE PASCALE: “CHANCE PER IL PORTO E LA BLUE ECONOMY”

La designazione di Ravenna Capitale italiana del mare 2026 “è un riconoscimento importante, non solo per la città, ma per tutta l’Emilia-Romagna, che valorizza una storia e una vocazione profondamente legate al mare e che rafforza il ruolo di Ravenna nel sistema marittimo nazionale”. E che è una chance in più per rafforzare il porto e l’economia blu.Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale già sindaco della città, saluta la notizia con grande soddisfazione la notizia, ricordando che “Ravenna è uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell’economia del mare nel nostro Paese”. Attorno al porto, infatti, “si è sviluppato negli anni un sistema fatto di imprese, lavoro, logistica, industria, energia e turismo, che rende questa città uno snodo strategico per l’Adriatico e per il sistema produttivo nazionale. È una realtà che ha saputo costruire nel tempo una forte identità marittima, capace di tenere insieme tradizione, capacità industriale e innovazione”.Il percorso che ha portato al risultato è stato sostenuto dalla Regione “anche attraverso numerosi progetti” e ora la designazione riconosce il ruolo della città “lo proietta ancora di più su scala nazionale- sottolinea de Pascale-. Saremo al fianco di Ravenna perché questa occasione diventi un’altra opportunità per rafforzare ulteriormente il porto, sostenere le filiere dell’economia del mare e valorizzare il lavoro e le competenze che qui si sono sviluppate negli anni. Un percorso che riguarda Ravenna ma che parla all’intero sistema marittimo dell’Emilia-Romagna e dell’Adriatico”, conclude.

RAVENNA CAPITALE 2026, LA GIOIA DEL SINDACO: “GRANDISSIMA OPPORTUNITÀ”

Ravenna è ufficialmente Capitale del mare 2026 e il sindaco Alessandro Barattoni festeggia. “Finalmente non ci sono più dubbi che Ravenna sia una città di Mare e non solo d’acqua. Questa vittoria è frutto di un percorso fortemente condiviso con i tanti attori del territorio, che ringrazio, così come ringrazio l’Ufficio Politiche Europee del Comune che ha redatto il dossier in poco più di un mese”.La proclamazione di questa mattina nella Sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri a Roma, per Barattoni “è la dimostrazione di come solo lavorando insieme si riescano ad ottenere risultati significativi”.Domattina alle 12.30, il sindaco presenterà con una conferenza stampa il dossier “insieme ai protagonisti di questa candidatura che, come ho avuto modo di dire, hanno dato vita a quello che abbiamo chiamato Tavolo del Mare, e che saranno il cuore di questa nuova e grandissima opportunità per la nostra città”. Al tavolo, ricorda il Comune, hanno partecipato l’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, la Regione, la Camera di commercio Ferrara Ravenna, la Provincia, l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Emilia-Romagna), l’Università di Bologna. E ancora l’Istituto tecnico industriale statale “Nullo Baldini”, Cestha Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat Aps, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica, Circolo Velico Ravennate Asd, The Historical Diving Society Italia, The International Propeller Club Port of Ravenna, Ravenna Civitas Cruise Port, Osservatorio nazionale tutela del mare mediante la presentazione di lettere di sostegno alla proposta del progetto.

(Photo credit: Autorità del sistema portuale del Mare Adriatico Centro settentrionale/web)

