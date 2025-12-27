capitale-italiana-del-mare-2026,-gaeta-lancia-la-sua-candidatura

ROMA – La Città di Gaeta lancia ufficialmente la sfida per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026. Con l’approvazione della Delibera di Giunta n. 406, l’Amministrazione comunale ha dato il via al percorso per ottenere il prestigioso riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a celebrare le eccellenze marittime, la sostenibilità e il patrimonio culturale legato all’ecosistema marino. Il dossier gaetano si svilupperà attorno al suggestivo tema ‘Oltre l’orizzonte, nelle radici dell’essere’. Non una semplice celebrazione turistica, ma una riflessione profonda sul legame tra l’uomo e l’azzurro. “Nei secoli il mare ha rappresentato incontri e scontri, fortune e sventure, ricchezza e pericolo- ha spiegato il sindaco Cristian Leccese- Ma la costante di tutto è, in assoluto, il viaggio attraverso il mare! Esso inizia nel momento in cui la terraferma scompare gradualmente dalla vista. Si lasciano alle spalle i punti di riferimento familiari, i suoni della città e la sicurezza del porto. Inizialmente, il senso è di separazione, ma presto subentra un sentimento di timore, ma anche di pura libertà. L’orizzonte, prima un confine netto e promettente, diventa gradualmente l’unica linea visiva. Oltre l’orizzonte, verso mete conosciute o sconosciute, per sostentamento o per necessità, per paura o per avventura, il viaggio nel mare si trasforma, pian piano, in una dimensione multiforme della vita umana. Una volta superato l’orizzonte, si entra così in un mondo nuovo, non solo fisico e geografico, ma soprattutto psichico, interiore; si accede, così, nelle radici dell’Essere! L’azzurro del mare si fonde con l’azzurro del cielo in un continuum ipnotico. La vastità genera un senso di pace ma anche di piccolezza umana. I suoni cambiano: il rumore delle onde che si infrangono sullo scafo o il vento nelle vele diventano la colonna sonora predominante. Viaggiare oltre l’orizzonte non è solo un movimento nello spazio, ma anche nel tempo interiore”.

La sfida è ambiziosa e richiede il coinvolgimento di tutte le energie del territorio. Per questo motivo, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a enti, associazioni, operatori economici, realtà del terzo settore e singoli cittadini. L’obiettivo è raccogliere proposte progettuali concrete per comporre un palinsesto annuale di eventi che sappia coniugare tutela ambientale e difesa della biodiversità, valorizzazione della filiera ittica e dell’economia del mare, innovazione tecnologica e sostenibilità, tradizioni storiche e cultura marittima. La scadenza per la presentazione del dossier definitivo al Dipartimento per le Politiche del Mare è fissata per il 20 gennaio 2026. Pertanto, tutti i soggetti interessati a contribuire alla redazione del progetto possono inviare la propria adesione entro venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo: sindaco@comune.gaeta.lt.it Per supporto tecnico e informazioni, sono attivi i numeri: 0771/469296 – 0771/469471. Con questa iniziativa, Gaeta punta a confermarsi punto di riferimento nazionale per le politiche del mare, promuovendo un modello di sviluppo dove l’identità locale e l’innovazione sostenibile procedono di pari passo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it