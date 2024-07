capitani-per-sempre-fa-tappa-al-tennis-club-vomero

Alla presentazione del libro di Gianfranco Coppola i racconti calcistici di Gianni Improta, i saluti web di Ciro Ferrara e Gianfranco Zola e i ricordi di dirigenti e giornalisti

per celebrare la passione per il calcio e per i suoi condottieri

La passione per il calcio e l’amore per i suoi condottieri, le figure storiche che illuminano da sempre l’immaginario popolare degli appassionati, hanno rappresentato il filo conduttore dell’incontro di presentazione del libro Capitani per sempre al Tennis Club Vomero, il centenario circolo sportivo contiguo allo stadio Collana che rappresenta una delle case dello sport più prestigiose di Napoli.

Insieme all’autore Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi, che ha animato la tavola rotonda e l’appassionato dibattito, e a Francesco De Lise, presidente del Tennis Club Vomero e padrone di casa, tanti ospiti d’eccezione, da Gianni Improta, bandiera del Napoli negli anni 70, all’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ai giornalisti Antonio Sacco, Lino Zaccaria, Angelo Rossi, Davide Cerbone, Marco Lobasso, che ocn il marchio LeVarie ha editato Capitani per sempre, a Flavio De Martino, direttore generale Arus (Agenzia regionale Universiade per lo sport) e impegnato in questi mesi nella storica riapertura dell’impianto polifunzionale del Collana, Giulio Pazzanese, per anni uno dei più apprezzati dirigenti sportivi e colonna della Figc.

Tra i presenti, il consiglio direttivo del TC Vomero che ha voluto l’iniziativa, il past president del TC Vomero Carlo Grasso, il magistrato Aldo De Chiara, il presidente emerito della Maratona di Napoli Alfredo Pagano.

I ricordi dedicati all’immenso Diego Armando Maradona e ad Antonio Juliano, il capitano del Napoli più amato, hanno tenuto banco negli interventi degli ospiti dell’incontro vomerese sui temi del calcio, con aneddoti, racconti e piccoli grandi segreti svelati agli appassionati; così come le esperienze di calcio e di vita di un napoletano doc come Gianni Improta, il Baronetto di Posillipo, soprannome inventato da un fuoriclasse del giornalismo come Antonio Ghirelli, da sempre legatissimo al Vomero e al Collana, hanno reso particolare e intenso il pomeriggio di calcio e amarcord.

I video di saluti di due grandi calciatori come Ciro Ferrara e Gianfranco Zola, il premio ad Andrea Delehaye per aver dato vita alla splendida copertina di Capitani per sempre, e il tradizionale firmacopie dell’autore, hanno concluso l’appuntamento vomerese.

Il volume di Gianfranco Coppola, edito da LeVarie, da maggio in libreria e in tutti i book store web, ha così completato un’altra tappa del tour solidale in Campania e in Italia, promosso per sostenere con i proventi del libro i progetti di Casa di Tonia, la struttura di accoglienza ideata e voluta dall’Arcivescovo emerito di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe.

Domani, 13 luglio, il tour si trasferirà ad Ascea, nel Cilento. per un’altra tappa di presentazione dedicata ai temi e alla passione del calcio.

