mercoledì, 31 Dicembre , 25

Cenone di Capodanno, ecco come evitare la trappola dell’ultima abbuffata

(Adnkronos) - Arriva Capodanno, arriva il cenone. L'ultima...

Influenza, quasi un milione di italiani a letto in sette giorni: vicino il picco della variante K

(Adnkronos) - Feste a letto con la febbre...

Capodanno, da Roma a Milano: tutti i concerti per la notte di San Silvestro

(Adnkronos) - Da Roma a Milano, da Genova...

Ucraina, Zelensky chiede a Trump truppe Usa per la pace

(Adnkronos) - I primi documenti per il piano...
capodanno-2026,-il-nuovo-anno-comincia-a-kiribati:-ecco-chi-festeggia-prima
Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima

Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima

DALL'ITALIA E DAL MONDOCapodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Arriva Capodanno, addio 2025 e inizia il 2026. Il mondo festeggia l’arrivo del nuovo anno con il passaggio dal 31 dicembre al primo gennaio. La mezzanotte, come di consueto, scatterà prima nell’Oceano Pacifico. Il primo paese ad entrare nel 2026 sarà Kiribati, con i festeggiamenti che scatteranno quando in Italia saranno le 11 del mattino di mercoledì. Fuochi d’artificio anche nell’isola di Natale. Dopo un quarto d’ora, alle 11.15 di Roma, saltano i tappi di bottiglie anche alle Chatham Islands, che fanno parte della Nuova Zelanda. 

Nel resto del paese, sarà mezzanotte quando in Italia sarà mezzogiorno. Quindi, via via, si festeggia procedendo verso Ovest: alle 13 italiane il 2026 comincia alle Fiji e nell’estremo oriente russo, un’ora più tardi tocca all’Australia. Nel pomeriggio italiano, alle 16 di Roma e Milano, il nuovo anno viene accolto gradualmente nel resto dell’Asia. Poi, tocca all’Europa. Con l’Italia, festeggiano altri 45 paesi. Il 2025 finisce qualche ora più tardi negli Stati Uniti e, di nuovo, si torna nel Pacifico. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.