Capodanno a Milano? Sala: “Nessun evento, i conti del Comune sono in difficoltà”

MILANO – Per Capodanno “quest’anno non credo che faremo niente. Nel senso che i pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo messi in alberi e luminarie, ma non prevediamo un evento di capodanno“. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’evento “Giovani e lavoro: quale futuro?” organizzato questo pomeriggio dalla Uil Lombardia a Milano.

“D’altro canto- aggiunge Sala- quello che va spiegato ai cittadini è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà. Quindi sto cercando di tutelare le cose indispensabili e taglieremo tutto ciò che indispensabile non è. Nella nostra valutazione pensiamo che a Capodanno sia meglio non far nulla”.

