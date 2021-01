Festa di Capodanno in famiglia anche per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli. Il calciatore, al centro dei piani e dei progetti del tecnico Gattuso, ha salutato l’inizio del 2021 in compagni di sua moglie, in dolce attesa, e del suo cane. Al allietare anche i fuochi di artificio immortalati proprio dalla compagna del calciatore, Laura Slowiak dal terrazzo di casa. In allegato le immagini diramate dalla donna attraverso il proprio profilo Instagram personale.

CLICCA QUI PER VIDEO E FOTO ESCLUSIVE

The post Capodanno casalingo per Zielinski: le immagini della città dal terrazzo di casa | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento