Capodanno cinese, inizia l’anno del Serpente di Legno: cosa significa e che colori porta

BOLOGNA – Saggezza, intuizione ma soprattutto trasformazione: questi sono i valori legati al Serpente di legno, l’animale dello zodiaco cinese (quest’anno abbinato al legno) a cui è dedicato il nuovo anno cinese che sta per iniziare. Il Capodanno cinese, che cade domani 29 gennaio e verrà festeggiato in Cina ma anche in Italia per le due settimane successive, chiuderà l’anno del drago e darà il via all’anno, appunto, del Serpente di legno, un simbolo antico che da sempre incarna la trasformazione e il cambiamento, aprendo la strada a nuovi percorsi. I colori del Serpente di legno sono nero, rosso e giallo, mentre i numeri portafortuna sono il 2, l’8 e il 9.

UNA FESTA CELEBRATA IN TUTTO IL MONDO

ll Capodanno cinese è una delle festività più importanti per la Cina e viene celebrata, in Cina ma anche in tutto il mondo, da milioni di cinesi e appassionati delle tradizioni orientali. Rappresenta anche uno degli eventi più importanti del calendario lunare e viene celebrato con riti, colori e simboli nella speranza che portino prosperità e fortuna per il nuovo anno. Ogni anno, le celebrazioni si basano sulle caratteristiche dell’animale zodiacale in arrivo (in questo caso il serpente): ci sono quindi cerimonie tradizionali, danze ispirate ai diversi animali che contraddistinguono lo zodiaco cinese, fuochi d’artificio e riunioni familiari.

COME FUNZIONA IL CALENDARIO CINESE

Nel calendario cinese, ogni anno è associato a uno dei dodici animali dello zodiaco (topo, bue, tigre, lepre, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, gallo, cane, maiale) a uno dei cinque elementi (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua), creando un ciclo completo di 60 anni. Dopo questo 2025, il prossimo anno del Serpente di Legno sarà il 2085. Ogni animale dello zodiaco presenta alcune caratteristiche peculiari, ulteriormente determinate dall’elemento abbinato.

LE CARATTERISTICHE DEL SERPENTE

Le persone nate nell’anno del Serpente di Legno Verde saranno caratterizzate da un’intelligenza acuta, una forte capacità di adattamento e un profondo desiderio di conoscenza. Altre caratteristiche legate al serpente sono la calma e la determinazione.

