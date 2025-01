Capodanno col mal di testa dopo la notte pazza? Il rimedio della nonna

ROMA – Il primo gennaio, per chi ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno col Cenone e magari con qualche bicchiere di troppo, è spesso un risveglio complicato, accompagnato da forte mal di testa, nausea e sudore. Tanto più se si è dormito poco e reduci da una grande abbuffata accompagnata da alcol. L’associazione dei consumatori Aduc, in una nota, consiglia un ‘rimedio della nonna’ per stare meglio senza ricorrere a farmaci.

Per contrastare gli effetti dell’alcool (che porta bocca secca, spossatezza, stanchezza e talvolta pure la nausea) occorre reidratare l’organismo. Come? Con un bel frullato in cui mettere latte, uova, caffè e banana. Il latte, oltre che idratante, invece contiene sali minerali (che spesso l’alcol manda in fumo). Le uova, dal canto loro, contengono un amminoacido, la cisteina, la quale aiuta ad eliminare le tossine. Il caffè, vasocostrittore e tonico, può aiutare a sentirsi meglio. Ecco perchè, al risveglio post sbronza, potrebbe farvi sentire meglio un bel bicchiere di latte e gelato (acqua, zucchero e minerali), banana (potassio), caffè (caffeina) e in aggiunta un bell’uovo fresco (cisteina).

