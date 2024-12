Capodanno con il sole, poi torna la pioggia: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Sole su San Silvestro e Capodanno. L’anticiclone delle Azzorre ci regala infatti gli ultimi quattro giorni del 2024 all’insegna del bel tempo con temperature gradevoli, poche nubi all’orizzonte e cieli per la maggior parte sereni. Poi un peggioramento, ma non prima del prossimo 2 gennaio 2025. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 28 dicembre, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una lunga fase di bel tempo a cavallo tra il 2024 e il 2025 con parziali disturbi in arrivo non prima di giovedì 2 gennaio.

Fino all’inizio del 2025, il sole prevalente porterà anche temperature massime gradevoli con una classifica termica ricca di sorprese: al primo posto, a pari merito, troveremo Sardegna e Sicilia con Cagliari, Catania e Siracusa a 19 gradi, seguite al secondo posto dalle restanti regioni del Sud; a sorpresa, medaglia d’argento anche la Liguria con 18 gradi; altri valori fuori dal coro sono previsti per il terzo gradino del podio: a Roma e nei fondivalle alpini (anche Lecco e Sondrio) supereremo i 15 gradi a fine dicembre.

Insomma, si starà bene quasi ovunque intorno all’ora di pranzo, mentre al mattino farà un po’ freddo al Centro-Nord con gelate soprattutto in Pianura Padana.

Avvicinandosi al 2025, dovremo prestare attenzione alle nebbie in infittimento da domenica in poi: sia il 30 sia il 31 dicembre i cieli saranno grigi in Val Padana, con una sensibile riduzione della visibilità che indurrà a prestare la massima prudenza, anche all’ora del brindisi.

La Notte di San Silvestro sarà infatti ancora dominata dall’Anticiclone delle Azzorre ma, complici l’assenza di vento e la persistente stabilità atmosferica, ci saranno le nebbie in Pianura Padana e sono previsti degli addensamenti marittimi lungo le coste tirreniche e liguri: niente di particolare, al massimo avremo locale pioviggine in Liguria, il contesto generale sarà buono.

Come detto, la prima perturbazione del 2025, proveniente dal Nord Africa, potrebbe inaugurare l’anno con qualche pioggia nella giornata di giovedì 2 gennaio, in particolare tra Sardegna e Sicilia.

Nei giorni successivi non si esclude un peggioramento anche sulla penisola, foriero però anche di una migliore visibilità e di una migliore qualità dell’aria in Pianura Padana: si presume, infatti, che il primo gennaio, tra nebbia e fuochi d’artificio, le polveri sottili (PM10 e PM2,5) saliranno alle stelle al Nord, come ogni anno in compagnia di calma di vento e assenza di piogge. Con un eventuale fronte perturbato la situazione migliorerebbe rapidamente.

In conclusione, mancano 4 giorni alla fine del 2024, giorni che vivremo ancora una volta in compagnia di massime sopra la media; anche questo ‘rush’ termico finale consoliderà il nuovo record che scoccherà alla mezzanotte del 31: il 2024 sarà l’anno più caldo a livello globale, battendo il 2023.

Sabato 28. Al Nord: tutto sole. Al Centro: tutto sole. Al Sud: cielo poco nuvoloso, locali addensamenti su Basilicata, Calabria e Sicilia.

Domenica 29. Al Nord: condizioni di bel tempo; nebbie notturne. Al Centro: cielo in prevalenza sereno. Al Sud: cielo poco nuvoloso, locali addensamenti su Calabria e Sicilia.

Lunedì 30. Al Nord: bel tempo in montagna, nebbie e nubi basse in Val Padana. Al Centro: cielo in prevalenza sereno, nebbie notturne. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: atmosfera stabile, sole prevalente salvo nebbie al Nord.