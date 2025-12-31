mercoledì, 31 Dicembre , 25

Capodanno, nell'Oceano Pacifico è già 2026: i primi festeggiamenti
Il nuovo anno è arrivato nell’Oceano Pacifico. Alle 11, ora italiana, era già mezzanotte nelle Kiribati. Dopo un quarto d’ora, alle 11.15 di Roma, sono saltai tappi di bottiglie alle Chatham Islands, che fanno parte della Nuova Zelanda.  

Nel resto del Paese, la mezzanotte è arrivata quando in Italia era mezzogiorno. Sui social le prime immagini dei fuochi d’artificio e dei festeggiamenti per l’arrivo del 2026.: questa è Auckland. 

Alle 13 italiane il 2026 comincia alle Fiji e nell’estremo oriente russo, un’ora più tardi tocca all’Australia. 

