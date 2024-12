Capodanno Roma: concerto al Circo Massimo con Gabry Ponte, Pfm, Orchestraccia e Don Cash

(Adnkronos) –

Il concerto di Capodanno la sera del 31 dicembre a Roma si farà e ora, dopo il ‘caso Tony Effe’, prende forma il cast dello show del Circo Massimo. Si alterneranno sul palco Gabry Ponte, la PFM, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Insieme a loro Mariachiara Belardo e Don Cash per la festa ad ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Rds. Il programma si aprirà alle 21.30 e proseguirà con il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. Nei prossimi giorni, ulteriori dettagli saranno illustrati nella conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Secondo i programmi iniziali, come è noto, al Circo Massimo avrebbero dovuto esibirsi Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei. Il no all’esibizione del trapper, dopo le polemiche per i testi di alcune canzoni, ha portato al successivo passo indietro degli altri due artisti. Nella serata del 31 dicembre. Tony Effe si esibirà in concerto al Palaeur, sempre a Roma.