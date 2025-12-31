capodanno,-zelensky:-“crediamo-nella-pace,-lottiamo-per-essa”

mercoledì, 31 Dicembre , 25

Roma, 31 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio di fine anno, ha rappresentato che gli ucraini credono “nella pace, combattiamo per essa e lavoriamo per realizzarla”.

“Quest’anno è stato reso possibile dai nostri difensori – coloro che lo hanno preservato non solo per l’Ucraina, ma per tutti coloro che amano la libertà e la dignità”, ha osservato Zelensky.

“Andiamo avanti insieme, portando con noi ciò che ci sostiene: l’esperienza e la memoria, la lingua madre, la speranza e la fede. Ci accompagnano la capacità di agire insieme e l’umanità – ciò che rimane, nonostante tutto”, ha proseguito il leader ucraino.”Crediamo nella pace, lottiamo per essa e lavoriamo affinché diventi realtà. Buon anno nuovo, cari ucraini”, ha concluso il presidente ucraino.

