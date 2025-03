Capolavoro Brignone, vince il gigante di Are: 36esimo successo in Coppa del Mondo

(Adnkronos) – Federica Brignone trova un’altra vittoria pazzesca con una giornata capolavoro. L’azzurra trionfa nel gigante di Are con due manche impeccabili (miglior tempo sia nella prima che nella seconda) e centra il successo numero 36 in Coppa del Mondo. La valdostana domina in Svezia in 1’52″67, davanti alla neozelandese Alice Robinson (+1″36) e a un’eccezionale Lara Colturi (+1″43).

Grandi rimpianti per Sofia Goggia, che manca un podio alla portata per un errore sul dosso cruciale. In quel momento, Sofia (che ha chiuso a 6″76) aveva 4 decimi di vantaggio sulla neozelandese Robinson.

“Ho spinto tantissimo dall’inizio alla fine” ha spiegato la fuoriclasse azzurra ai microfoni Rai, dopo il nono successo stagionale in Coppa del Mondo. “Mi piace la pista così salata, Are è uno dei miei giganti preferiti ed è un momento incredibile per me. C’è grande competizione con Alice Robinson, è sempre sul podio in gigante e sono contenta di lottare con lei”. Con questo successo, Federica si avvicina alla seconda Coppa del Mondo generale: a 8 gare al termine della stagione, sono 322 i punti di vantaggio su Lara Gut Behrami (nona ad Are, a 2″52).