capolavoro-franzoni,-trionfo-e-lacrime-nella-discesa-libera-di-kitzbuehel:-“sto-tremando”

(Adnkronos) –

Giovanni Franzoni trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel, una delle gare più prestigiosi della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. L’azzurro, 24 anni, sulla mitica Streif centra la seconda vittoria della carriera dopo l’exploit nel Super-g di Wengen. Franzoni si impone in 1’52”31 precedendo l’austriaco Marco Odermatt di soli 7 centesimi (1’52”38). Terzo posto per il francese Maxence Muzaton (1’52”70), che soffia l’ultimo gradino del podio all’azzurro Florian Schieder, quarto in 1’52”98. Settima piazza per Dominik Paris (1’53”24) e undicesimo Mattia Casse (1’53”71).

Franzoni ha interpretato il tracciato alla perfezione, con un atteggiamento aggressivo sin dal cancelletto di partenza. E’ stato in grado di mantenere una linea stretta nei passaggi più insidiosi e ha gestito alla perfezione le curve più tecniche, senza perdere velocità. “È semplicemente pazzesco vincere qui, è solo la mia seconda volta su questa pista. Sapevo di essere veloce nella parte finale, ma è stato spaventoso. Sono felicissimo, non riesco a crederci. Dopo la prova non avevo certezze, non mi sentivo al top. Sapevo di poter essere veloce nella parte centrale e oggi questo ha fatto la differenza”, commenta alla fine.

Ai microfoni della Rai, Franzoni non riesce a trattenere le lacrime: “Sto tremando. Ero super carico per la gara, ma sapevo che non sarebbe stato facile. Ho faticato un po’ nella prima parte, sotto ho sciato da paura… I centesimi sono dalla mia parte stavolta”.