Caponata e verdure di Castelporziano: il royal menù per Carlo e Camilla

ROMA – Verdure di Castelporziano (la tenuta presidenziale sul litorale romano), bottoni di caponata di melanzane, spigola in crosta di sale, carciofi fritti, fiori di zucca, patate al forno. E per dessert torta gelato al fiordilatte e lamponi. È il menù offerto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del pranzo di Stato in onore di Re Carlo III e della Regina Camilla.Una cena, preceduta dal brindisi di benvenuto, all’insegna quindi dei prodotti a Km 0 e della sicilianità.

CARLO SCHERZA CON MATTARELLA: “GRAZIE PER LA CENA A LUME DI CANDELA…”

“Oggi, come dite voi, ricorre il ventesimo anniversario di matrimonio mio e della Regina. A questo proposito, devo dire che è davvero molto gentile da parte sua, Signor Presidente, organizzare questa piccola e romantica cena a lume di candela per due….”.Lo dice con ironia Re Carlo III durante il brindisi al Quirinale in occasione del pranzo di Stato offerto dal presidente della Repubblica.

MATTARELLA: “ELISABETTA ANCORA NEI NOSTRI CUORI”

“Desidero rinnovare il più caloroso benvenuto alle Loro Maestà. Sono molto lieto di poterLe accogliere in visita di Stato, assieme alla delegazione che Le accompagna, nei saloni dove, nel 1961, una giovane Regina Elisabetta presenziava a un banchetto in suo onore, in occasione di una storica visita di Stato che resta ancora nei cuori del popolo italiano. In quella occasione la Regina volle sottolineare le interazioni fra le nostre civiltà, per tornare poi numerose altre volte in Italia, a testimonianza di una comune volontà di continuare a rafforzare i nostri storici legami”.Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il brindisi al Quirinale.

CARLO III: “NEI MOMENTI DIFFICILI GLI AMICI RESTANO UNITI”

“Nei momenti difficili, gli amici restano uniti. È quindi un immenso piacere essere qui per celebrare non solo i nostri legami storici, ma soprattutto i legami di oggi e quelli che stiamo forgiando per il futuro. La Regina ed io speriamo vivamente di tornare in questa città eternamente affascinante e in questo Paese irresistibile negli anni a venire. Quindi, mi consenta di proporre un brindisi, Signor Presidente – qui, nella Città Eterna – all’amicizia tra le nostre Nazioni e alla speranza che anche essa possa essere eterna”.

