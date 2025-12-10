Caponi (Confagri): piccolo è bello? Le imprese devono crescere

Roma, 10 dic. (askanews) – “Credo che sia arrivato il momento di avviare una riflessione sul concetto che nelle attività di impresa piccolo è bello: questa è una caratteristica del nostro paese e forse poteva avere un valore negli anni Cinquanta e negli anni Sessanta, quando non affrontavamo mercati globalizzati. Forse da questo punto di vista bisognerà cominciare ad aprire un ragionamento per vedere se vogliamo far crescere le nostre imprese”. Lo ha detto il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, intervenendo alla assemblea invernale di Confagricoltura in corso al Teatro Argentina a Roma.

“Anche la più grande impresa del nostro paese – ha detto Caponi – è un’impresa piccola quando si confronta con quelle degli altri paesi europei o spesso mondiali, quindi da questo punto di vista la cultura italiana deve fare qualche passo avanti, ma anche tutta la legislazione sembra non favorire la crescita delle imprese, anche di quelle agricole”.

“Io credo francamente che se vogliamo far crescere il nostro paese, far crescere la nostra agricoltura, far crescere la nostra imprenditoria, forse dobbiamo cominciare a ragionare e consentire finalmente di cambiare dal punto di vista culturale e normativo per far crescere imprese e favorire, non disincentivare, la loro la loro crescita”, ha concluso Caponi.