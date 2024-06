caporalato,-25-giugno-a-latina-sciopero-e-manifestazione-fai-cisl

Con la comunità indiana dopo la morte di Satnam Singh

Roma, 24 giu. (askanews) – “La morte di Satnam Singh è maturata in un contesto di sfruttamento disumano che nessun paese civile può tollerare, e dopo aver ribadito al Governo le nostre priorità per debellare ghetti e caporalato pensiamo sia doveroso, in questo momento di dolore, tenere alta l’attenzione su quanto accaduto a Latina. Per questo abbiamo scelto di partecipare domani con la Uila-Uil alla manifestazione promossa dalla comunità indiana locale, proclamando una giornata di sciopero di 8 ore con cui rilanciare un’azione strutturale e a tutto campo per la legalità e il lavoro agricolo dignitoso”. Lo scrive sui social della Fai-Cisl il Segretario Generale Onofrio Rota confermando la mobilitazione di Fai e Uila al fianco della comunità indiana di Latina. La manifestazione, informano i due sindacati, si svolgerà domani 25 giugno con un raduno previsto alle ore 14 alle autolinee nuove di Latina da dove alle 15 partirà il corteo per giungere in Piazza della Libertà, dove si terranno intorno alle 16 gli interventi dei rappresentanti della comunità indiana e dei sindacati.

“Tutta la società civile, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro – aggiunge Rota – sono invitati a prendere parte a questa giornata di solidarietà e partecipazione per sostenere una battaglia di civiltà, con cui riconoscere piena dignità alle lavoratrici e ai lavoratori che garantiscono il cibo sulle tavole degli italiani”.