Caporalato in un vivaio del Milanese, 100 lavoratori pagati 3 euro l’ora

AGI – Lavoratori sfruttati, spiati, sottopagati, fino a un minimo di 3 euro l’ora rispetto ai 13 previsti dalla legge. Con l’accusa di caporalato su oltre 100 dipendenti, S. Z., titolare dell’azienda florovivaistica ‘Vivai Zazzera’ di Inveruno, nell’Alto Milanese, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Magenta, in esecuzione di un’ordinanza nell’inchiesta del pm di Milano Donata Costa.Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’imprenditore sottopagava i lavoratori tenendoli in condizioni di semi schiavitù e doveva contributi per oltre un milione di euro.

Lavoratori tenuti in condizioni di semi schiavitù

La misura disposta dal gip è stata eseguita dai militari del comando provinciale di Milano,

