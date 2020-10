Stefano Capozucca, dirigente sportivo, è intervenuto a TMW Radio: “I contagi stanno aumentando anche se la maggior parte di essi sono asintomatici. Nel calcio abbiamo tanti contagiati, ma non possiamo fermarci. Se si ferma sarebbe il calcio sarebbe il buio totale. Senza calcio le tv smetteranno di pagare, e il sistema frana. Il calcio rappresenta un indotto importante per il nostro paese”.

Sul caos Juventus Napoli e sulla decisione del Giudice sportivo, dice: “Secondo me la decisione è giusta, certo poi restano margini per fare ricorso. Il fatto che il Napoli abbia chance di ricorso significa che il protocollo è poco chiaro. In Francia hanno disposto il rinvio della partita con 4 titolari. Non è una scelta sbagliata, se le cose si dicono sin dall’inizio, le polemiche non possono nascere. Il Genoa, per esempio, ha avuto un certo numero di contagiati e ha chiesto la sospensione. Le regole vanno decise in partenza, ora è facile criticare: siamo di fronte a un qualcosa di inedito e di problematica, ci siamo finiti dentro e non è semplice”.

Segui tutte le news sul Napoli cliccando qui

The post Capozucca: “Il protocollo non è chiaro, devo dire una cosa sul risultato deciso a tavolino” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento