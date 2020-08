ROMA (ITALPRESS) – “Bene che le più alte cariche europee ascoltino la voce dei movimenti sul clima. Angela Merkel dà l’esempio di come la politica istituzionale debba avvicinarsi ed ascoltare la politica che parte dal basso, dagli attivisti e dagli scienziati. A Greta Thunberg e Fridays For Future va il merito di aver coinvolto l’opinione pubblica sull’importanza e l’urgenza della crisi climatica. E’ arrivato ora il momento delle proposte, delle soluzioni concrete per combattere il cambiamento climatico”. Così Marco Cappato, tra i leader dell’Associazione Luca Coscioni e promotore del movimento di cittadini Eumans!, in merito all’incontro tra la cancelliera Merkel e Greta Thunberg sulla questione dei cambiamenti climatici.

L'articolo Cappato "Momento delle proposte per fermare cambiamento climatico"

