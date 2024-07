cappelli-identity-design-firma-nuova-brand-identity-nobile-italia

E rinnova la sua identità aziendale

Roma, 18 lug. (askanews) – Nobile Italia Spa, azienda leader nelle soluzioni d’illuminazione professionale da oltre 60 anni, rinnova la sua identità aziendale dopo essere entrata a far parte del Gruppo internazionale CLG – Collingwood Lighting Group.

Il 2024 segna un punto di svolta per Nobile Italia, che lancia una brand identity dinamica e innovativa, basata sul concept materia, sviluppata con Cappelli Identity Design, studio specializzato in brand design, comunicazione e strategie digitali con sedi a Roma, Milano e Torino. Il nuovo posizionamento internazionale, si basa sul concetto che la luce è materia, elemento etereo e impalpabile, ma al contempo sostanziale ed essenziale. La luce rivela la forma, la definisce ed esalta percezioni ed emozioni.

Seguendo la metodologia Dynamic brand, Cappelli Identity Design ha progettato un’identità visiva che, attraverso una modularità meccanica degli elementi, valorizza la competenza tecnica di Nobile Italia. La tipografia è variabile e si adatta alla larghezza del modulo di base mutando la forma, ma non la sostanza. In questo modo la tipografia diventa visual, pattern e sistema identitario.

Il General Manager di Nobile Italia, Davide Jurisic, ha dichiarato “siamo soddisfatti della nuova identità realizzata da Cappelli Identity Design perché riflette i nostri valori di qualità, innovazione e sostenibilità e ci permette di proiettare la nostra visione: portare comfort nella vita delle persone attraverso soluzioni di illuminazione. Con questo progetto, abbiamo contribuito a rafforzare la posizione di Nobile Italia come leader nel settore dell’illuminazione nel mercato internazionale.”

Emanuele Cappelli, fondatore e direttore creativo di Cappelli Identity Design, ha aggiunto “applicando la metodologia del Dynamic brand abbiamo progettato un’identità visiva che valorizzi la competenza dell’azienda nelle soluzioni di luce attraverso un sistema tipografico variabile che si adatti allo spazio proprio come la luce si adatta alle forme.”