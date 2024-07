“capua-film-fest-2024”,-lina-sastri-punta-di-diamante-della-manifestazione

Dal 15 al 28 luglio la terza edizione che celebra il cinema italiano

L’evento nei Giardini dello Sperone

Lina Sastri punta di diamante della terza edizione del “Capua Film Fest”, la splendida manifestazione organizzata dal teatro Ricciardi che vede come palcoscenico degli eventi i “Giardini dello Sperone”.

Da poche settimane è nelle sale cinematografiche il nuovo film della Sastri, La casa di Ninetta, ambientato a Napoli che racconta la storia di un’anziana donna malata d’Alzehimer.

La rassegna capuana si terrà dal 15 al 28 luglio; ogni sera una proiezione diversa, totalmente gratuita nel bastione dello Sperone di Capua, luogo dal passato eccelso, un tempo concepito non soltanto in funzione militare ma anche come vero e proprio presidio idro-geologico a difesa dell’abitato.

Nella sua terza edizione è stato reso l’ingresso gratuito per tutti, per permettere a chiunque di godere di serate magiche all’insegna del grande cinema. Un’occasione imperdibile per godersi un’estate all’insegna del cinema, vivendo l’emozione del grande schermo sotto le stelle.

Il Capua Film Fest consentirà di rivivere la magia del cinema all’aperto, rilassarsi, divertirsi, conoscere la storia di un luogo particolare di Capua e guardare bei film nel cuore della città, in compagnia di amici e perfetti sconosciuti.

L’apertura dei Giardini dello Sperone è fissata ogni giorno per le ore 18.00; un’area sarà dedicata ai giochi per i bambini mentre un’altra area celebrerà il trionfo dello street food, con veri e propri laboratori gastronomici del cibo italiano.

La direzione artistica è affidata a Francesco Massarelli.

