capua,-un-eroe-in-divisa-anche-fuori-servizio

Il gesto coraggioso del giovane poliziotto Francesco Zarrillo

CAPUA – Un episodio che racconta l’essenza più autentica della Polizia di Stato e il valore del senso civico. Il protagonista è Francesco Zarrillo, giovanissimo agente originario di Capua e attualmente in servizio a Gorizia, figlio d’arte — anche il padre appartiene alla Polizia — che lo scorso 24 ottobre si è reso autore di un gesto straordinario, salvando la vita a un passante in evidente difficoltà.

Era un pomeriggio come tanti. Zarrillo si stava recando dal barbiere nella zona di Porta Roma, quando sul Ponte Romano ha notato un uomo disteso a terra, al margine della strada.

Le condizioni apparivano preoccupanti. Pur essendo libero dal servizio, il poliziotto non ha esitato ad avvicinarsi e, qualificandosi come agente, ha tentato di comunicare con lui: nessuna risposta, nessuna reazione agli stimoli verbali.

Capendo la gravità della situazione, Zarrillo ha subito chiesto aiuto: utilizzando il cellulare di una passante ha contattato il 118, richiedendo l’invio urgente di un’ambulanza.

L’uomo, di origine extracomunitaria e privo di documenti, appariva disorientato e incapace di comprendere la lingua italiana, rendendo impossibile identificarlo.

Dopo pochi secondi, la situazione è precipitata: in stato di agitazione, il soggetto si è alzato improvvisamente e ha iniziato a dirigersi verso la carreggiata, perdendo l’equilibrio e finendo parzialmente sotto un’auto in transito.

È stato in quell’istante che il giovane agente ha compiuto un gesto decisivo: si è lanciato a terra, rischiando in prima persona, riuscendo ad afferrare l’uomo e trascinarlo via dal punto di pericolo. L’automobile si è arrestata solo all’ultimo istante, quando entrambi erano ancora sotto la vettura.

Un’azione fulminea che ha evitato un tragico epilogo. Subito dopo, con lucidità e professionalità, Zarrillo ha continuato a monitorare il soggetto fino all’arrivo dei soccorsi, assicurandosi che restasse in condizioni di sicurezza e collaborando con i presenti per agevolare l’intervento sanitario.

Un gesto che parla di umanità, coraggio e senso del dovere, valori che il giovane Francesco Zarrillo ha messo in pratica senza esitazione. Un esempio limpido di cosa significhi servire lo Stato: non solo indossando una divisa, ma portandone i principi nel cuore, ogni giorno, in ogni circostanza.

A Capua oggi si parla di lui come di un eroe — ma lui, con la semplicità di chi ha agito d’istinto, si definisce solo un poliziotto che ha fatto il proprio dovere.