Giovanni Capuano, conduttore di RadioNews24, ha fatto la sapere la sua opinione tramite un tweet in merito allo scontro tra Juventus e Napoli. I due club infatti dovrebbero sfidarsi domani sera, ma a causa della decisione dell’ASL di Napoli la squadra non partirà per l’Allianz Stadium. Di seguito il commento del noto giornalista.

Capuano: “La posta in palio non è Juve-Napoli”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

“La Juventus comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare Juve-Napoli . La scelta dell’ASL di Napoli segna un punto di non ritorno e cancella un protocollo (quello della Figc ) approvato dal CTS. La posta in palio non è Napoli-Juve ma la tenuta del sistema”.

The post Capuano: “In palio non c’è Juventus-Napoli, ma la tenuta del sistema” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento