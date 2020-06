Capuano: “Spero che Mertens faccia gol in finale, quando dissi 8 partite…”

Ezio Capuano, allenatore dell’Avellino che nel lontano 2013 affermò che Dries Mertens a Napoli non avrebbe fatto più di 8 partite, ha voluto chiarire quelle vecchie dichiarazioni. Ad ogni record infranto dall’attaccante, infatti, il video viene riproposto sui social. Ecco quanto affermato oggi ai microfoni di Radio Sportiva:

“Quando 7 anni fa parlai di Mertens lo conoscevo in maniera semantica e non intrinseca, pensavo potesse fare solo l’alternativa di Insigne, non intendevo assolutamente sminuirlo. Con Sarri è diventato un extraterrestre”.