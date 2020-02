Caputi: “Grandissimo goal di Mertens. E al ritorno il Barcellona senza Vidal e Busquets…”

Il giornalista Massimo Caputi ha commentato con un post su Twitter il pari di ieri sera. Caputi ha analizzato quanto è stato palese: il Napoli del primo tempo ha costruito un vero e proprio labirinto tattico, dal quale il Barcellona non ha saputo venir fuori. Tanti passaggi orizzontali, ostinazione ad andare per vie centrali. La grande applicazione dei centrocampisti (ma anche di Mertens e degli attaccanti esterni) del Napoli ha poi fatto il resto. Il Napoli ha avuto spirito di sacrificio, voglia di lottare su ogni pallone e non ha mancato all’appuntamento con le occasioni, dove possibile. Caputi ha anche sottolineato l’importanza della gara di ritorno, per niente definita, nonostante il pronostico sia chiaro. Giocare al Nou Camp non è un’impresa semplice, ma questo Napoli formato coppe ha abituato a sorprendere. A Liverpool nessuno è ancora uscito indenne, eccetto i partenopei che ci sono riusciti in quest’autunno. Certo non basterà un 1-1 o una partita difensiva, il Napoli dovrà provare a vincere. Anche il giornalista ci crede: ecco il suo post.

Il post di Caputi

“Dopo un 1 tempo tatticamente perfetto esaltato dal gran gol di Mertens il Napoli paga nella ripresa il primo errore difensivo e poi lo sforzo mentale e fisico. La qualificazione è complicata ma non impossibile viste le assenze di Vidal e Busquets”

Dopo un 1 tempo tatticamente perfetto esaltato dal gran gol di #Mertens il Napoli paga nella ripresa il primo errore difensivo e poi lo sforzo mentale e fisico. La qualificazione è complicata ma non impossibile viste le assenze di Vidal e Busquets #NapoliBarcellona — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) February 25, 2020

