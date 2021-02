Caputi: “Il Napoli ha fatto quello che ha potuto, pretendere di più è complicato”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato un post sul proprio profilo Twitter per commentare la partita di questa sera del Napoli, sconfitto 4-2 dall’Atalanta.

Il post di Caputi

“Gol ed emozioni tutti nel 2 tempo dove le giocate e le reti di Muriel e Zapata fanno la differenza. La squadra di Gattuso, considerando il momento, ha fatto quello che ha potuto, pretendere di più è complicato. Come non bastasse paura nel finale per Osimhen”. In allegato il post.

