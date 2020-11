Caputi: “Napoli più forte del Milan, ma entrambe possono lottare per lo scudetto”

Il giornalista sportivo Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio 24 a poche ore dal calcio di inizio di Napoli-Milan.

Le parole di Caputi

“Il campionato è bellissimo, tutte possono lottare per lo scudetto. Il Napoli è più forte del Milan, ma sono convinto che entrambe possono lottare fino alla fine per il titolo. Hanno qualità e tecnica, vedremo una grande partita. Ma ripeto per me il Napoli è favorito”.

