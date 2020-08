Caputi su Barcellona-Napoli: “Insigne è il grande dubbio, agli azzurri servirà cinismo”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Massimo Caputi in attesa del match di domani del Napoli contro il Barcellona, al Camp Nou.

Caputi su Insigne e Barcellona-Napoli

Di seguito la sua opinione:

“Insigne è il grande dubbio della vigilia di Barcellona-Napoli. C’è da capire se il ragazzo ha recuperato e sia in grado di giocarla, ma si potrebbe anche portarlo in panchina e nel caso utilizzarlo a gara in corso. Rispetto a qualche giorno fa ho cambiato idea: pensavo che nostre squadre potessero trarre un vantaggio rispetto a chi si era fermato prima, ma vedendo l’Inter e la Roma, qualche preoccupazione ce l’ho perché le ho viste in una forma atletica non eccelsa.

Il Barcellona la partita la fa sempre e comunque, è difficile pensare ad una squadra che domani giocherà per difendere l’1-1, toccherà al Napoli chiudersi bene e colpire con le ripartente grazie alla velocità degli attaccanti. Ci vorrà però un Napoli più cinico rispetto al solito.”

