Carabinieri a casa di Bruno Peres: sequestrato l’attico dell’esterno della Roma

Disavventura per Bruno Peres. L’esterno brasiliano della Roma è stato svegliato la notte scorsa, alle quattro del mattino, dai Carabinieri che hanno sequestrato il suo attico e posto i sigilli all’edificio, situato nella zona residenziale del Torrino. Il motivo riguarda l’operazione che ha portato all’arresto di 28 persone per associazione a delinquere, finalizzata alla truffa aggravata, per l’ottenimento di erogazioni pubbliche in concorso ed emissione di fatture. Bruno Peres è totalmente… continua a leggere sul sito di riferimento