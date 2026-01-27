carabinieri,-torna-a-selva-di-val-gardena-“arma-1814-ski-challenge”

Testimonial dell’evento Tomba, Hermann Maier e Federica Brignone

Milano, 27 gen. (askanews) – Sino al primo febbraio torna a Selva di Val Gardena “Arma 1814 Ski Challenge”, la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell’Arma dei Carabinieri in una manifestazione sportiva – alla seconda edizione – ricca di eventi dedicati al grande pubblico ed una gara di sci unica nel suo genere. La manifestazione sportiva è organizzata da Difesa Servizi S.p.A. – la società in house del Ministero della Difesa che si occupa della valorizzazione degli asset del Dicastero – in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri con l’obiettivo di celebrarne i valori, mettendo in luce le capacità dei Carabinieri in ambiente montano (es. soccorso, assistenza) e diffondere l’attenzione, il rispetto e l’impegno per la sostenibilità, la sicurezza e la tutela del patrimonio naturale, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 durante le quali i Carabinieri, insieme a tutte le Forze Armate, assicureranno la cornice di sicurezza ed un supporto logistico.”Arma 1814 Ski Challenge” intende promuovere la cultura della Difesa e vede protagonisti i Carabinieri in una serie di competizioni sciistiche e attività che spaziano dalle esercitazioni di tiro ai corsi di sicurezza in ambiente montano. Saranno infatti 200 i carabinieri in gara – cui si aggiungono gli atleti di Esercito, Marina e Aeronautica e i militari appartenenti alle Forze di Polizia di Francia, Svizzera, Slovenia, Germania e Austria e una piccola rappresentanza del Qatar – che si sfideranno dal 28 al 31 gennaio sulle piste del Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena – che ospiterà nuovamente nel 2031 i mondiali di sci – nelle seguenti discipline: sci di fondo, sci di alpinismo a pattuglie abbinato al tiro di precisione con carabina e slalom gigante. Gareggeranno anche gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa “GSPD”, per un totale complessivo di circa 250 atleti.La cerimonia di chiusura e premiazione è prevista per il giorno 31 gennaio alle 15.30.Nell’ambito della manifestazione anche un importante momento di riflessione collettiva dedicato alla memoria dei Caduti della Grande Guerra con la valorizzazione luminosa del “Sacrario Militare” di Pocol, giorno 23 gennaio alle 15.30.La seconda edizione di “Arma 1814 Ski Challenge” è caratterizzata da un ricco palinsesto di eventi aperti al pubblico e dalla presenza di numerosi assetti dell’Arma dei Carabinieri come la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” che si esibirà per le vie cittadine di Cortina e in tre concerti a San Candido, Selva di Val Gardena e Ortisei. Sarà presente anche una rappresentanza del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo e la celebre autoradio Alfa Romeo Giulia; ci sarà inoltre l’esibizione aerea dell’elicottero AW 139, mostre statiche di mezzi in dotazione all’Arma, formazione a favore dei più giovani con approfondimenti da parte dei Carabinieri Forestali, per trasmettere i valori istituzionali, ambientali e sportivi che contraddistinguono l’operato dei Carabinieri.Parteciperanno agli eventi di formazione i giovani alunni della Scuola Primaria Duca d’Aosta e della Scuola Media Zardini dell’Istituto Comprensivo di Cortina d’Ampezzo. Dal 25 gennaio al 01 febbraio sarà allestito un “Parco Avventura” con giochi e intrattenimento per i più piccoli presso il Centro Carabinieri Addestramento Alpino. Giorno 30 gennaio si svolgerà la suggestiva fiaccolata notturna dei Carabinieri sciatori in località Freina. Gli appassionati potranno inoltre trovare un corner Zona Militare Club con tutta la linea degli iconici prodotti dei brand delle Forze Armate. La manifestazione si svilupperà in un’area molto estesa che coinvolge i comuni di Selva di Val Gardena, San Candido, Ortisei, Santa Cristina e Cortina, che, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, i sono partner istituzionali dell’iniziativa che può contare anche sul sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso la promozione di Carta Giovani Nazionale. Partner di “Arma 1814 Ski Challenge” è il Comitato Organizzatore dei Mondiali di Sci Alpino in Val Gardena Sud Tirol 2031.Si tratta inoltre di un’importante occasione per promuovere la bellezza e il fascino del nostro Paese anche in località ad alta quota attraverso il progetto “Valore Paese Italia” ed “Enit”.L’evento gode del patrocinio del CONI e della Federazione Italiana Sport Invernali.