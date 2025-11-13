carabinieri-trovano-leone-marino-“parcheggiato”-in-un-piazzale

Denunciato in provincia di Verona il proprietario del mammifero

Roma, 13 nov. (askanews) – Bisognoso di ampi spazi vitali compresa un’apposita area esterna dove immergersi in acqua, un esemplare maschio di leone marino sudamericano (Otaria flavescens) era invece detenuto all’interno di un mezzo parcheggiato in un piazzale in uso ad un’azienda locale. I Carabinieri Forestali della Sezione operativa centrale del Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri CITES, con il supporto dei Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e Forestale e del Nucleo CITES di Verona, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ispezione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona. L’animale era impossibilitato a nuotare o anche solo immergersi in acqua. I militari hanno quindi deferito all’autorità giudiziaria il proprietario, oltre ad altri due soggetti. L’ipotesi di reato è maltrattamento di animali. Il mammifero è ora al sicuro allo Zoo di Napoli.