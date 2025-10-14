carabinieri-uccisi-nel-veronese,-il-discorso-del-comandante-luongo

martedì, 14 Ottobre , 25

Video NewsCarabinieri uccisi nel Veronese, il discorso del Comandante Luongo
“Fare in modo che il loro sacrificio non sia vano”

Roma, 14 ott. (askanews) – Un discorso al personale del Comando Generale per ricordare il sacrificio dei tre carabinieri uccisi dall’esplosione provocata dagli abitanti di un casolare a Castel D’Azzano, vicino a Verona, durante una perquisizione: lo ha tenuto il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, dopo aver appreso la triste notizia. “Adesso ci stringiamo, insieme a tutta la famiglia dell’Arma, intorno ai familiari di questi nostri colleghi: è nostro dovere sostenerli e continuare a fare in modo che il loro sacrificio non sia vano”, ha detto, “a loro dobbiamo tanto, a loro dobbiamo il modo con cui assolviamo alla nostra missione”.

