Carannante: “Diego non ci lascerà mai, sarà sempre qui con noi. Questi murales lo renderanno immortale”

Quest’oggi sono stati inaugurati tre murales che raffigurano Diego Armando Maradona. All’evento hanno presenziato il figlio Diego Junior, l’ex ds del Napoli Gigi Pavarese, gli ex calciatori azzurri Antonio Carannante e Massimo Filardi e infine l’ex capo ultrà del Napoli Gennaro Montuori, meglio noto come “Palummella”.

A margine della presentazione, a Mugnano, dei due nuovi murales dedicati a Maradona, ha parlato l’ex giocatore azzurro Antonio Carannante.

Per me Diego è ancora vivo, è come se fosse qui con noi. Non morirà mai. Abbiamo perso tutti qualcosa nel nostro cuore, voglio fare i complimenti a chi ha organizzato questa giornata, è importante far capire che Diego in realtà è ancora con noi e non ci lascerà mai. Davvero.