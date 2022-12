Carbone: “Napoli capitale dell’accoglienza e della creatività”

Il Natale delle Acli tra cultura e iniziative solidali: concerti per la pace tra i popoli e pasti caldi ai senzatetto Gallifuoco: “Un messaggio di pace e fratellanza tra popoli all’insegna della solidarietà”

Sono state presentate le iniziative delle Acli di Napoli per le festività natalizie, presso l’Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, alla presenza di Luigi Carbone, presidente Commissione Cultura del Comune di Napoli, Mons. Luigi Castiello, Segretario Generale del Comitato Disabilità Unite e Consigliere Delegato di ACLI Beni Culturali Napoli, Pasquale Gallifuoco, presidente ACLI Beni Culturali Napoli.

In programma, tre concerti di canti e musica sacra multietnica che, nell’ambito della rassegna “Altri Natali -Il Natale dei Popoli”, esploreranno le tradizioni culturali e religiose della Natività delle etnie mediterranee, (19 dicembre ore 19.30 presso la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli “Concerto di tradizioni natalizie” , 20 dicembre ore 19.30 presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini – Chiesa delle SS Trinità, concerto “Un ponte tra oriente e occidente”, 21 dicembre ore19.00 presso la chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli con “Maqamat Concerto”).

Il calendario degli eventi prosegue con due passeggiate treatralizzate (23 dicembre “12 racconti di Natale”, 26 dicembre “Come l’acqua che scorre: prosa fluida in Pedamentina” ) e un evento musicale finale (30 dicembre ore 19 “Terrammore”). A cura di Acli Beni Culturali con Associazione Parco dei quartieri spagnoli APS e La chiave di Artemysia. Direzione artistica di Pasquale Gallifuoco, Guido Liotti, Livia Berte’e per i concerti Rossanna Palumbo.

“Quest’anno con “Altri Natali”, abbiamo voluto sostenere eventi e spettacoli che, attraverso uno sguardo interculturale, restituissero una visione più ampia del Natale, creando momenti di autentico contatto tra tradizioni culturali diverse. Sono molto contento di come le realtà associative del territorio hanno risposto alla nostra iniziativa, con progetti originali e di grande qualità, confermando che Napoli e’ capitale dell’accoglienza e della creatività”, ha detto Luigi Carbone a margine della conferenza stampa.

“In programma, tre concerti di canti liturgici e musiche religiose copte, maronite, islamiche e bizantine, per conoscere e respirare le ricchezze espressive delle atmosfere natalizie euro-mediterranee e aprire uno spazio d’incontro e di dialogo interconfessionale tra Popoli” ha detto Pasquale Gallifuoco, presidente Acli Beni Culturali Napoli, nel presentare gli eventi.

“Un impegno culturale ma anche solidale – ha spiegato Don Luigi Castiello – con iniziative in favore dei più fragili. Abbiamo predisposto, in collaborazione con Associazione il Cenacolo Onlus e Associazione di Protezione civile Sant’Erasmo, un camper attrezzato con forni e bollitori per la preparazione di pasti e bevande calde da distribuire ai senzatetto nelle aree più difficili della città, con l’obiettivo di raggiungere le persone più isolate. Per non lasciare indietro nessuno”.

Per Livia Bertè, presidente La chiave di Artemysia: “Attraverso contaminazioni tra culture e religioni diverse, abbiamo voluto sottolineare come l’arte possa contribuire a costruire spazi di confronto per intrecciare mondi e linguaggi diversi”.

“Un’occasione importante – ha detto Guido Liotti, Associazione Quartieri Spagnoli APS – che ci ha consentito di fare rete tra realtà associative del territorio, realizzando sinergie creative per la valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale e artistico della città ”.

Hanno partecipato all’iniziativa: Rossana Palumbo, cantante e attrice; Marzouk Mejri, musicista; Luisa Fazzari, coordinamento tecnico del progetto; Domenico Salerno, presidente Orchestra Associazione dei Quartieri Spagnoli.

Calendario eventi

19 dicembre 2022 ore 19:30 “Concerto di tradizioni natalizie” Milad Almasih Sayid presso la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli – vico S. Aniello a Caponapoli, 9. Concerto di tradizioni natalizie: musica religiosa copta e maronita di origini libano-egiziane. Con Percussioni ed altri strumenti: Marzouk Mejri, Amine Ezzalzouli (Ghembri) e Badre Boiautlan; Attrici e Cantanti: Rossana Palumbo e Livia Bertè; Cantante: Antonietta Sorrentino; Piano: Giuseppe Montella; Attrici: Melania Michelino e Michela Mortella.

20 dicembre 2022 alle ore 19:30 “Un ponte tra oriente e occidente”, presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini – Chiesa delle SS Trinità, Via Portamedina 41. Musiche e canti legati alla Natività di origini maltesi e alle tradizioni nordafricane approdate in occidente. Con Percussioni e altri strumenti: Marzouk Mejri, Amine Ezzalzouli (Ghembri) e Badre Boiautlan; Attrici Cantanti: Rossana Palumbo e Livia Bertè; Soprano: Linda Airoldi; Piano: Giuseppe Montella; Arpa: Gianluca Rovinello; Violino: Isabella Parmiciano.

21 dicembre 2022 ore19:00 “Maqamat Concerto” , presso la chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli – vico S.Aniello a Caponapoli 9. Musiche con strumenti musicali mediorientali e canti liturgici legati alla tradizione giudaica, africana, islamica e bizantina che ripercorrono le origini della ritualità cristiana. Con Percussioni: Marzouk Mejri. Attrici Cantanti Rossana Palumbo e Livia Bertè; L’oud: Salvatore Morra; Violino: Isabella Parmiciani; Tenore: Giuseppe Ippolito; Attrice: Melania Michelino.

23 dicembre 2022 alle ore 19:00 “ 12 racconti di Natale ”, leggende campane tratte dalle Raccolte di R. De Simone, presso il Parco dei Quartieri spagnoli in Via Trinità delle Monache, 1. A cura di Associazione La chiave di Artemysia.

Un approfondimento delle leggende campane pagane della tradizione rurale legate al periodo natalizio. Regia di Livia Bertè. Attrici: Sharon Amato e Livia Berté. Spettacolo itinerante, con degustazione vini in collaborazione con MAVV.

26 dicembre 2022 alle ore 11:00 “ Come l’acqua che scorre: prosa fluida in Pedamentina ”, passeggiata spettacolo, dalla Pedamentina al Parco dei Quartieri Spagnoli. Musica e danza in onore della figura femminile napoletana. In chiusura, dibattito e degustazioni vini collaborazione con MAVV. A cura di: Gente Green, Lo sguardo che Trasforma. Voce: Giovanna Panza; Chitarra: Edo Puccini; Movimenti coreografici: Marta Michetti con Guido Liotti e Tiziana Tirrito; Regia: Guido Liotti. Appuntamento: Piazzale di San Martino (altezza scala Pedamentina).

30 dicembre 2022 dalle ore 19:00 “ Dal Parco dei Quartieri Spagnoli al sistema Scale di Montesanto. Evento finale in QI: Intelligente Quartiere ”. Ingresso parco dei Quartieri Spagnoli.

Alle ore 20:30: Scalone di Montesanto – QI “ Terrammore ” Concerto live dall’album. Pre-evento: degustazioni vini a cura del MAVV; aperitivo libero e consumazioni al QI. A cura di: Gente Green. Lo sguardo che Trasforma Voce: Giovanna Panza; bass, keyboards & sound dubbing: Mario Formisano; Guida: Guido Liotti; Presenta: Michelangelo Iossa.

L’articolo Carbone: “Napoli capitale dell’accoglienza e della creatività” proviene da Notiziedì.

